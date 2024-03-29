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Atatürk sergisi için son günler

HABER MERKEZİ
Atatürk sergisi için son günler
CUMHURİYETİMİZİN 100. yılında Folkart'ın hazırladığı 29 Ekim 2023 tarihinde ziyarete açılan muhteşem Atatürk Sergisi 30 Mart 2024 tarihinde kapanıyor. Nâzım Hikmet'in Kuvâyi Milliye Destanı'ndaki unutulmayan bir dizeden ilham alınan ve hazırlanışı tam yedi yıl süren; "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" isimli sergi yoğun ilgi görüyor. Folkart Gallery Koordinatörü Fahri Özdemir'in proje direktörlüğünü üstlendiği sergi İzmir'in ardından Ankara'da açılacak. Sergide Atatürk'ün Türkiye'de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan 150 adet yayımlanmamış fotoğrafıyla birlikte, Atatürk'ün kullandığı, bilinmeyen birçok obje de bulunuyor.
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