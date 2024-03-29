Çocuklar Duymasın’ın Duygu’sundan ‘şiddet’ itirafı

'ÇOCUKLAR Duymasın' dizisine sonradan dahil olan ve Duygu karakterine hayat veren Hayal Garip, geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Serkan K.'dan şiddet gördüğünü iddia etti. Hayal Garip çok fazla şiddet gördüğünü açıklayarak, "Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet" dedi.

İki çocuk annesi Garip, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

'SONUNDA KURTULDUM'

HAYAL Garip, "Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti. Hakaret, iftira, dayak ve daha çok dayak... Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum... Ama çocuklarım ve benim payıma kalan travmalar bazen bizi yorgun düşürüyor" ifadelerini kullandı.