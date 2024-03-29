Yıldız Tilbe emekli oldu

Şarkılarıyla, dönem dönem yaptığı açıklamalarıyla, tarzı ve konserdeki danslarıyla gündeme gelen Yıldız Tilbe, bu kez emekli maaşı tepkisiyle konuşuluyor. Tilbe paylaşımında artık emekli olduğunu açıkladı. Emekli maaşını eleştiren şarkıcı, "Ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur?" diyerek sitem etti.

Ramazan Bayramı'nda bir konserinden 2,5 milyon TL kazanacağı söylentisiyle gündeme gelen Yıldız Tilbe, şu sözlere yer verdi: "Emekli oldum, eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırlardı ya da iş açardı toplu parayla. Kimseye muhtaç olmamak için ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur?"

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

YILDIZ Tilbe'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada tepkiye sebep oldu. İşte bu tepkilerden bazıları:

- Yıllardır müzik piyasasının içindesin. Hiç mi yatırımın yok da emekli maaşına kaldın?

- Milyonlar kazanırken asgari ücretten primini yatırıp aylık 100 bin maaş mı bekliyorsun?

- Asgari düzeyden yatırmış olmalısınız. Bu yüzden maaşınız düşük.

- Sen de mi asgariden gösterdin maaşını?