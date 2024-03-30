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Haberler Sarmaşık ‘Bu şarkı bambaşka bir duyguya sahip ’

‘Bu şarkı bambaşka bir duyguya sahip ’

HABER MERKEZİ
‘Bu şarkı bambaşka bir duyguya sahip ’
SON dönemlerde Mabel Matiz bestesi "Lan" ile Türkiye'nin gündemine oturan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, şarkıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şarkının kendisine gelme hikâyesine değinen Bastık, "Mabel ile zaten çok uzun süredir birlikte bir şeyler yapmak istiyorduk. Geçtiğimiz Ağustos ayında Bodrum'a yolculuk ederken bir ses kaydı geldi, 'Zeynepcim ben seni düşünerek dün şöyle bir şarkı yaptım, beğenirsen üzerine konuşuruz.' Ben şarkıyı dinledim, beğenmek ne kelime, nutkum tutuldu. Bu şarkı bambaşka bir duyguya sahip" dedi.
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