Oyuncu Ayça Varlıer Türkiye’ye döndü

TÜM kariyerini Amerika hayali için sıfırlayıp 2,5 yıl önce Türkiye'den giden Ayça Varlıer, doğup büyüdüğü topraklara yeniden dönüş yaptı. New York'ta oyunculuk eğitimi alıp müzikallerde, sinema ve dizilerde rol alan Varlıer, bir yandan da özel gecelerde ve etkinliklerde şarkıcılık kariyerine de devam etti. Hayallerini gerçekleştirip, istediği başarıları elde eden ünlü oyuncu, Türkiye'den gelen yoğun dizi, reklam ve sinema tekliflerine sağlıklı yanıtlar verip, kaldığı yerden iş hayatına hızlıca geri dönüş yapabilmek için döndüğünü açıkladı