  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Oyuncu Ayça Varlıer Türkiye’ye döndü

Oyuncu Ayça Varlıer Türkiye’ye döndü

HABER MERKEZİ
Oyuncu Ayça Varlıer Türkiye’ye döndü
TÜM kariyerini Amerika hayali için sıfırlayıp 2,5 yıl önce Türkiye'den giden Ayça Varlıer, doğup büyüdüğü topraklara yeniden dönüş yaptı. New York'ta oyunculuk eğitimi alıp müzikallerde, sinema ve dizilerde rol alan Varlıer, bir yandan da özel gecelerde ve etkinliklerde şarkıcılık kariyerine de devam etti. Hayallerini gerçekleştirip, istediği başarıları elde eden ünlü oyuncu, Türkiye'den gelen yoğun dizi, reklam ve sinema tekliflerine sağlıklı yanıtlar verip, kaldığı yerden iş hayatına hızlıca geri dönüş yapabilmek için döndüğünü açıkladı
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA