Plaklar hak ettiği makama geri dönüyor

60'lı ve 70'li yıllarda müzik dünyasının altın çağını yaşayan plaklar son yıllarda yeniden popüler oldu. Araştırmalar, plaklara duyulan yoğun ilginin sebebi olarak "nostalji duygusu ve ses kalitesi"ni gösterirken, Türkiye'nin en büyük kültür-sanat ve eğlence perakendecisi D&R'ın son dönem plak satışlarının yüzde 40 oranda artması da bu ilgiyi kanıtlar nitelikte.

ABD Müzik Endüstrisi Birliği'ne göre plak satışları, 1987'den bu yana ilk defa 2022 yılında CD satışlarını geride bıraktı. Müzik kategorisinin lideri "plaklar"ı "pikaplar" takip ediyor. Plaklarla büyüyen X ve Y kuşağının yanı sıra Z kuşağının da ilgisi giderek artıyor. Plak satışlarının artmasıyla birlikte pikap satışlarında da ciddi bir sıçrama söz konusu. Plakların yükselişinde etkili olan nostalji duygusundan olacak ki retro tarzı pikaplara olan ilgi daha fazla. D&R'da en çok satan plaklar ise İkinci Bahar / Özdemir Erdoğan, Sibel Can / Yeni Aşkım ve Levent Yüksel / Med Cezir.