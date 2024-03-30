Sandal’dan yaz sürprizi

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal, karşılaştığı muhabirlere bir sürpriz hazırlığı içerisinde olduğunu belirtti. Tek başına geldiği Zorlu AVM'de kısa bir alışveriş turuna çıkan başarılı şarkıcının, ilk durağı Beymen mağazası oldu.

'YOLU AÇIK OLSUN'

Daha sonra kuaförü Şükrü Dudu'da soluğu aldı. Kuaför çıkışında gazetecilere rastlayan Sandal, samimi açıklamalarda bulundu. Mustafa Sandal, "Bu yaz için önemli sürprizlerimiz olacak" dedi. Mert Demir ile yaptığı sahne showu sorulunca Mustafa Sandal, "Mert çok değerli geleceği parlak bir kardeşim, davetini kıramadım ve harika bir iş ortaya çıkardık. Yolu bahtı açık olsun" dedi. Sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Sandal, yanına gelen hayranlarını kırmayıp, onlarla hatıra fotoğrafı çektirip ayak üstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi. Mustafa Sandal'ın fit hali, spor kombini ve tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.