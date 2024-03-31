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Haberler Sarmaşık Ersay Üner’in hitleri sosyal medyayı salladı

Ersay Üner’in hitleri sosyal medyayı salladı

Hitlerin kralı Ersay Üner, yorumculukta da iddialı olduğunu ikinci albümüyle göstermeye hazırlanırken, bugüne dek ünlü isimlere verdiği hit şarkılarını seslendirdiği videosu sosyal medyada olay oldu. Bu şarkılar arasında ‘Üzülmedin mi?’, ‘O Sen Olsan Bari’ gibi liste başı olmuş hitler de var.

HABER MERKEZİ
Ersay Üner’in hitleri sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin en büyük hitlerinin söz ve müziklerine imza atmış olan Ersay Üner ilk albümüyle yorumculukta da iddialı olduğunu göstermişti. Ersay Üner taverna klasiklerini seslendirdiği ikinci albümüyle de listelerde fırtına gibi esmeye hazırlanıyor. 3 Nisan'da dinleyiciyle buluşacak olan albümün tek yeni şarkısı 'Sevme' internete sızmış ama kısa sürede kaldırılmıştı. Buna rağmen şarkı sözleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

'BU ŞARKI DA MI ONUN?'

Ersay Üner'in bugüne kadar yazıp bestelediği şarkıları kendi seslendirdiği bir videosu da viral oldu. Katıldığı bir televizyon programında art arda söylediği şarkılarla dinleyenleri hayrete düşüren Ersay Üner'in videosunu izleyenler kendilerine şu soruyu sormaktan alıkoyamıyor: "Bu şarkı da mı onun?!" Ersay Üner'in bugüne kadar yazıp bestelediği hitler arasında şunlar yer alıyor:

● Demet Akalın 'Afedersin', 'Bebek', 'Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor', 'Mucize', 'Tatil', 'Toz Pembe', 'Bir Anda Sevmiştim', 'Unuttum'

● Simge 'Üzülmedin mi?'

● Ebru Gündeş 'Söyleyin', 'Kızıl Mavi'

● Aleyna Tilki 'Sen Olsan Bari'

● Murat Dalkılıç 'Bir Hayli'

● Gülben Ergen 'Tesadüf'

● Hande Yener 'Sebastian'

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