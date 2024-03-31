Ersay Üner’in hitleri sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin en büyük hitlerinin söz ve müziklerine imza atmış olan Ersay Üner ilk albümüyle yorumculukta da iddialı olduğunu göstermişti. Ersay Üner taverna klasiklerini seslendirdiği ikinci albümüyle de listelerde fırtına gibi esmeye hazırlanıyor. 3 Nisan'da dinleyiciyle buluşacak olan albümün tek yeni şarkısı 'Sevme' internete sızmış ama kısa sürede kaldırılmıştı. Buna rağmen şarkı sözleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

'BU ŞARKI DA MI ONUN?'

Ersay Üner'in bugüne kadar yazıp bestelediği şarkıları kendi seslendirdiği bir videosu da viral oldu. Katıldığı bir televizyon programında art arda söylediği şarkılarla dinleyenleri hayrete düşüren Ersay Üner'in videosunu izleyenler kendilerine şu soruyu sormaktan alıkoyamıyor: "Bu şarkı da mı onun?!" Ersay Üner'in bugüne kadar yazıp bestelediği hitler arasında şunlar yer alıyor:

● Demet Akalın 'Afedersin', 'Bebek', 'Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor', 'Mucize', 'Tatil', 'Toz Pembe', 'Bir Anda Sevmiştim', 'Unuttum'

● Simge 'Üzülmedin mi?'

● Ebru Gündeş 'Söyleyin', 'Kızıl Mavi'

● Aleyna Tilki 'Sen Olsan Bari'

● Murat Dalkılıç 'Bir Hayli'

● Gülben Ergen 'Tesadüf'

● Hande Yener 'Sebastian'