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Gülşah Tanrıöver’den "Deli fırtına

HABER MERKEZİ
Gülşah Tanrıöver’den Deli fırtına”
"Acımı Çeke Çeke" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Gülşah Tanrıöver, yeni çalışması "Deli Fırtına" ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve müziği A. Ulvar Tanrıöver ile birlikte kendisine ait olan Gülşah Tanrıöver, "Şarkılarımı bestelerken adeta ruhumda fırtınalar koparak hazırladım. Sevenlerimin de parçaları dinlerken sözleri ve müziği tamamen ruhlarında hissedeceklerine inanıyorum" dedi. Yaylı enstrümanlarda İstanbul Strings, elektro bağlama ve cümbüşte ise Ahmet Ayzit'in imzası bulunan, Serkan Ölçer aranjesiyle hazırlanan duygu yüklü çalışma, klipsiz haliyle bile beğeni kazandı.
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