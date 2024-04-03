Ege Rallisi’nde Fatma Turgut rüzgarı

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı Ege Rallisi 33. yılında Marmaris'te gerçekleşti. Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen ve asfalt zeminde gerçekleşen Marmaris Ege Rallisi'ne Fatma Turgut damga vurdu.

TÜM ETAPLARI TAMAMLADI

Otomobil sporlarına merakıyla bilinen Fatma Turgut elektrikli bir otomobille tüm etapları geçti. Marmaris Ege rallisinin çevreye duyarlılık projesi kapsamında gerçekleşen, Türkiye Ralli Şampiyonası tarihinde ilk kez öncü araç olarak bir elektrikli otomobil kullanıldı.

Model grubunun eski solisti Fatma Turgut, Ege Rallisi'ne katıldı ve başarısıyla damga vurdu. Otomobil sporlarına olan tutkusuyla bilinen sanatçı, elektrikli otomobille tüm etapları geçerek tamamladı.

Pilot koltuğunda ise genç ve başarılı sarkıcı Fatma Turgut oturdu. Model grubundan ayrıldıktan sonra müzik kariyerini solo olarak sürdüren Turgut, direksiyonda da başarısını gösterdi. Ünlü şarkıcı, öncü araçla tüm etapları geçerek tamamladı. Şarkıcının başarısı sosyal medyada gündem oldu.

'BENCE ÇOK HAVALI'

SOSYAL medya hesaplarından bu anları paylaşan Fatma Turgut "Yıllardır gönül verdiğim sporda, öncü araç olarak elektrikli bir otomobil ile yer aldım. Herkes lastik değiştirirken ben araba değiştirdim. Bence çok havalı" notunu düştü.