Türkücülükten muhtarlığa

TÜRK halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, sosyal medya hesabından Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildiğini duyurdu. Sanatçı Yerel Seçim öncesinde Kadıköy Suadiye Mahallesi muhtar adayı olduğu bilgisini paylaşmıştı. Seçimin ardından yaptığı açıklamada "Sevgili Suadiyeliler, 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla. Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir" ifadelerini kullandı.