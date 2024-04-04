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3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali

HABER MERKEZİ
3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Topkapı Üniversitesi katkılarıyla, TAYF Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenecek olan 3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nde geri sayım başladı. 29 Nisan ile 4 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan festivale, 112 ülkeden toplamda 3 bin 165 film başvuruda bulundu. Jüri üyeleri, finale kalan 40 filmi izleyerek ödül alacak 12 filmi belirlemek için İstanbul Topkapı Üniversitesi Kanyon USLA Yerleşkesinde bir araya geldi.
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