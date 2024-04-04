Hayranlarına ‘Hoplayıp zıplama’ sözü

ÜNLÜ şarkıcı Aydilge, geçtiğimiz gün ameliyat olacağını açıklamıştı. Şarkıcı, Labrum kemiğindeki yırtık nedeniyle acil ameliyata alınırken, ameliyat sonrası son durumunu sevenleriyle paylaştı. Operasyonu 4,5 saat süren Aydilge, "Ameliyatım çok başarılı geçti. Labrum yırtığı nedeniyle çok acil ameliyata alınmıştım. Şimdi çok iyiyim. Sizler beni hoplayıp zıplarken görmeye alıştınız. En kısa zamanda benden beklediğiniz gibi sahnelerde hoplayıp zıplayacağız. Size söz veriyorum" diyerek sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.