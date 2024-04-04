Yeşilçamın çınarı sevenlerini yasa boğdu

Yeşilçam'ın efsane filmlerine imza atan ünlü yapımcı Türker İnanoğlu geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı. Geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda hastaneye kaldırılan İnanoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. İnanoğlu'nun vefatı sanat camiasını yasa boğarken başsağlığı mesajları da art arda geldi.

TÜRKAN ŞORAY

YEŞİLÇAM'IN yıldız ismi ise İnanoğlu'na şöyle veda etti: "Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım. Sinema kariyerimi başlatan, hayatımda özel bir yeri olan, değerli meslektaşımın kaybından dolayı çok ama çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin."

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

50 yıllık eşi ve kızının babası Türker İnanoğlu'nun vefatını, "Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemizin, tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun" sözleriyle duyurdu.

FİLİZ AKIN

TÜRKER İnanoğlu'nun eski eşi ve oğlu İlker İnanoğlu'nun annesi üzüntüsünü "Oğlumun babasını kaybettik. Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker'in, torunlarının ve tüm sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum. 'Bay Sinema' maalesef yok artık" şeklinde dile getirdi.

OĞLU VE KIZINDAN VEDA

Zeynep İnanoğlu, "Seni çok seviyorum her halinle. Çok özleyeceğim. Hep kalbimde taşıyacağım. Yalnız kaldığımda konuşacağız usul usul. Elbette buluşacağız bir gün" diyerek veda etti. Oyuncu İlker İnanoğlu da babasının vefatını "Değerli babam, kıymetlim, Türkiye'nin 'Bay Sineması' Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim" sözleriyle paylaştı.

İnanoğlu'nun cenazesi, 4 Nisan 10.00'da Tim Show Center'da düzenlenecek törenin ardından, öğle namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Cami'sinden kaldırılacak. Türk sinemasında önemli filmlere imza atan İnanoğlu, cenaze namazından sonra Kanlıca mezarlığına defnedilecek.