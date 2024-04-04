Zafer Algöz’ün acısı ‘ikiye’ katlandı

9 Mart'ta annesi Güner Algöz'ün vefatıyla sarsılan ünlü oyuncu Zafer Algöz bu kez baba acısı yaşadı. Usta oyuncunun babası Cevdet Algöz, eşini kaybettikten 24 gün sonra vefat etti. Zafer Algöz vefat haberini şu şekilde duyurdu: "Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algözü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Cekko Babamız'ı 4 Nisan Perşembe öğle namazına müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız. Rabbim mekanını cennet eylesin."