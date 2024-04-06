Enfeksiyonun sebebi ‘Kirli eller’

Mevsimsel hastalıklar arasında başı çeken göz alerjileri, baharın gelmesiyle kendini göstermeye başladı. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Hanife Öztürk Kahraman, baharla birlikte gözlerde görülmeye başlayan alerjik vakaların nedeninin, bahar ve yaz aylarında havada oluşan toz partikülleri, polen ve güneş olduğunu söyledi. Alerjiye maruz kalanların gözlerini kaşıyıp, ovuşturmamaları gerektiğinin altını çizen Öztürk Kahraman, "Ellerimiz, genelde vücudumuzun en kirli bölümü olduğundan enfeksiyona neden olur. Yine, kaşıma alerjinin semptomlarının daha kötüleşmesine yol açar" dedi.