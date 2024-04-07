Başkent’te bir ilk: Mandolin Festivali

ANKARA'NIN Çankaya ilçesinde düzenlenen "1. Ankara Uluslararası Mandolin Festivali" başladı. 6 Nisan'da başlayan festivale, Türkiye'den 11 ilin yanı sıra Makedonya'dan da katılım sağlandı. Emekli müzik öğretmeni Serpil Özyüksel tarafından ortaya atılan fikir ve girişimler ile hayata geçirilen Ankara'nın ilk uluslararası mandolin festivaline, Makedonya'nın Üsküp şehrinin yanı sıra Türkiye'den Sinop, Aydın, İstanbul, Kayseri, İstanbul, Alanya, Mersin, İzmir, Eskişehir, Denizli ve Ankara'nın yer aldığı 11 ilden çok sayıda ekip ve bireysel sanatçı katılım gösterdi.