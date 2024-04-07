Uçurtmayı Vurmasınlar ve Piano Piano Bacaksız filmlerinin ödüllü yönetmeni Tunç Başaran adına hazırlanan 'Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir' belgeselinin İstanbul'daki ilk gösterimi Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirildi.

TARKAN'IN YÖNETMENİ

Yönetmenliğini Zeynep Bayraktutan ve Gökhan Kasapoğlu'nun üstlendiği belgeselin müziklerini Murat Pınar Özdemir, seslendirmesini ise İclal Aydın yaptı. Gösterimin ardından izleyicilere hitap eden Bayraktutan, eserin yapım sürecinde Tunç Başaran hakkında yeni bilgiler öğrendiğini söyledi. Başaran vefat ettikten sonra anladım, bilmediğim o kadar çok şey varmış. En sevdiğimiz filmlerden biri olan 'Tarkan' filminin Tunç Başaran'a ait olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Özellikle sinema öğrencilerinin belgesel projelerinde arşivciliğe önem vermesi gerektiğinin altını çizen Bayraktutan, "Ben bu çalışmada arşivin ne kadar değerli olduğunu anladım." ifadesini kullandı. Gösterime eski Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile kültür-sanat ve sinema camiasından çok sayıda isim katıldı.