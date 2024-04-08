Alp Kırşan’dan babalık serüveni

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü influencer Simay Özyiğit'in yaptığı 'Mutlu Yaşam Söyleşileri'nin nisan ayı konukları Türkiye'nin sevilen başarılı oyuncu ve sunucusu Alp Kırşan ve İEÜ Medical Point Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Özlem Çakmak Yılmaz oldu.

DOĞA İLE İÇ İÇE

İstanbul'da yaşarken İzmir'e yerleştiğini ve mutlu bir aile hayatının olduğunu söyleyen Kırşan, Efe ve Ata adında iki oğluyla çok güzel bir iletişimlerinin olduğunu ve onları iyi yetiştirmek için çabaladığını söyledi.

"İZMİR'E YAKIŞIR"

Kırşan, "Baba olmadan önce de aslında aynıydım. Ben biraz uçlarda takılan bir tipim. Çocuklarımı doğa ile iç içe büyütmeye çalışıyorum. Eşim de gerçekten çok uyumlu. Doğru eş seçimi çocuklar için de çok önemli" dedi. Gelecekte çocuklarının meslekleri konusunda özgür olduklarını da söyleyen Kırşan, "Ben çocuklarıma doktor olacaksın diye dayatmam. Çünkü bana, bize dayattılar. İzmir'e yakışır çocuklar olacağını düşünüyorum. Bu devirde çocuk yetiştirmek bir sanat. Ben bunu en doğru ve en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Hayatın içindeyken, anı yaşayarak yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.