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Nuri Alço’nun tedavisi yoğun bakımda sürüyor

HABER MERKEZİ
Nuri Alço’nun tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan oyuncu Nuri Alço (73), Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bayram için gittiği memleketi Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürülmüş ve yapılan muayenede usta sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.
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