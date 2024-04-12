Fuarın onur konuğu Ahmet Ümit olacak

İZMİR Kitap Fuarı, "çocuk edebiyatı" temasıyla 19-28 Nisan'da kitapseverlerle buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kültürpark'ta İZFAŞ ve SNS Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenecek etkinliğe 800'den fazla yazar, şair, çizer ve gazeteci katılacak. Ahmet Ümit'in onur konuğu olacağı fuar kapsamında söyleşiler, dinletiler, yarışmalar, konserler ve imza günleri gerçekleştirilecek. Organizasyonda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler ile çocuklar için konserler, masal anlatımları, bilgi yarışması, pandomim ve illüzyon gibi etkinlikler de yer alacak.