Gülşen’den itiraf: Sırrım yürümek

POP müziğinin güçlü sesi Gülşen, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs Lord's Palace Hotel'de sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelenlere bayram keyfi yaşatan sanatçı, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bayramı çalışarak geçiren Gülşen, bayramların kendisi için son derece önemli olduğunu vurguladı. Yıllardır zayıflığı ve fit görüntüsüyle konuşulan Gülşen, bunun sırrını soran muhabirlere, "Doğru ve temiz beslenme çok önemli. Her şey dengede olmalı. Bu benim için artık bir diyet programı değil hayat tarzı oldu. Herkese önerebileceğim tek şey yürümek. Bol bol yürüyün, sırrım yürümek" dedi. Gülşen ayrıca çalışmanın kendisi için tatil olduğunu belirtti.