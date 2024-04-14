Hakan Altun’un single müjdesi

FANTEZI müziğin sevilen isimlerinden Hakan Altun, bayramın üçüncü günü KKTC İskele bölgesindeki Grand Sapphire Resort'ta sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen misafirlerini hem hüzünlendiren, aynı zamanda bir o kadar da eğlendiren Altun, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Magazin basınıyla bayramlaşan Altun, "Bu bayram sizin için nasıl geçiyor" sorusuna "Bu bayramı da sahnede geçiyorum. Şarkıcıların kaderidir. Bayramlarda, yılbaşlarında ara vermeden devam ediyoruz" yanıtını verdi. Bir muhabirin "Yaz için bir şarkı projeniz var mı" sorusuna da "Artık albüm zor oluyor. Konserlerimizden arta kalan zamanda bir single projemiz olacak. Slow ağırlıklı ve aşka dair bir şarkı daha geliyor. Konserlerden fırsat bulursam ilk işim bu olacak" dedi.