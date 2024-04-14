Şarkıcı Elif Karlı: Keşke ölmeseydi

Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Ahmet Cengiz Karlı, geçtiğimiz ocak ayında tutuklu bulunduğu Tokat Cezaevi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla yıkılan Elif Karlı, 'Şimdiki Aklım Olsaydı' programına konuk oldu. Ünlü isim, eşinden bahsederken duygusal anlar yaşadı. 50 yaşındaki Karlı, eşine dair konuşurken gözleri doldu. Ünlü ismin açıklamalarından satır başları ise şu şekilde oldu: "Doğum kadar ölümün de normal olduğunu anladım. Önceden 'Nasılsın?' dediklerinde 'İyi değilim' diyordum. Şimdi 'İyiyim' diyorum. Ama tek keşkemdir; keşke ölmeseydi. Çok üzgünüm gittiği için. Ve hayattaki tek keşkem olarak kalsın o."

KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Eşiyle hafta bir kez sadece 10 dakika telefonla konuştuklarını söyleyen Karlı, "Cengiz ilk kalp krizini 2009'da geçirdi, ondan sonra çok fazla sağlıklı olamadı. Her yıl anjiyo oluyordu. Gözaltına alınınca herkes karalar bağladı. Ben çıkar diyordum. Tutuklandı. Sıhhati konusunda ben çok önayak oluyordum. Ufacık bir şey olduğunda hemen doktoruyla irtibata geçiyordum. 'Orada ona kimse bakamaz, hastalanmaması lazım' dedim. Korktuğum başıma geldi. Daha da korkmam hiçbir şeyden. Öldüğü gün beni aramadı. Meğer bir hafta önce son kez duymuşum sesini. Gece 4'te geldi bana ölüm haberi. Bir oturdum, pencereyi açtım. 'Cengiz ne olur bunu bana yapma' dedim. Hiçbir şey düşünemiyorsun."