Beethoven’den Neşet Ertaş’a

Yaşar Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi çello sanatçısı Adasu Akın, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın sınavını kazandı ve ortaokul ile liseye burada devam etti. Konservatuarda kendine enstrüman olarak viyolonseli seçen genç yetenek, hocası ile birlikte Akdeniz Viyolonsel Sınıf Buluşması kapsamında İspanya, İtalya ve Yunanistan'a gidip Master Class derslerine katıldı.

ZORLU İTALYA SÜRECİ

Öğretmeninin yönlendirmesi ile girdiği sınavda birinci olan Akın, Avrupa'nın önemli müzik okullarından biri olan İtalya Parma Conservatorio Arrigo Boito'da 4 sene boyunca eğitim gördü ve buradaki eğitimini de 2022 yılında 110 tam puan ve övgü puanı alarak tamamladı. Aynı zamanda Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası'yla beraber sahne alan Adasu, bireysel konserler de veriyor. Genç yetenek, 2 yıldır üzerinde çalıştığı kendi tarzındaki besteleri çok yakında yayınlayacağını söyledi. Üniversite eğitimi için hocasının yönlendirmesiyle İtalya'ya gidişinden bahseden Akın, "İtalya'ya gidişim 15 gün içinde belli oldu. İtalya'ya gidene kadar ailemden bir gün bile ayrı kalmamıştım. Ailem varlıklı değil, Çinli ev arkadaşlarımla öğrenci evinde kaldım. Dil bilmiyorken başka şehirlere konser vermeye giderken kaybolduğum çok oldu, dolandırıldığım oldu, evsiz kaldığım bile oldu. Ama yalnız ayakta kalabilmeyi öğrendim ve çok iyi bir eğitim aldım" dedi.

KONSER SONRASI TÜRKÜ

İtalya'da birçok farklı kültürü tanıyan Akın, şunları söyledi: "İtalya'daki üniversite döneminde 50'ye yakın konser verdim. İtalya/Parma Tıp kongresinde türkülerden oluşan solo konser verdim. İtalya'da klasik müzik konserlerinin sonunda çok beğendikleri için bana türkü söyletiyorlardı."