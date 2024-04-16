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Haberler Sarmaşık Dua Lipa Time100 kapağında

Dua Lipa Time100 kapağında

HABER MERKEZİ
Dua Lipa Time100 kapağında
Dünyaca ünlü isim Dua Lipa, Times100 Dergisi'nin yeni sayışının kapağındaydı. İngiliz-Arnavut şarkıcı ve söz yazarı, TIME100 kapak çekiminden sonra verdiği bir röportajda, "Küçüklüğümden beri kendim için hayal ettiğim şeyleri not alıyorum. Her zaman ileriyi planladım. Şu anda değerlendirdiğim sürprizler ortaya çıksa da her zaman uzun vadeli bir hedefim vardı" dedi. Sette olmayı çok sevdiğini de belirten Lipa, şöyle söyledi: "Farklı bir karakteri somutlaştırma ve bir göreve sahip olma fikrini seviyorum. Fotoğraf çekimine gittiğimde de seviyorum ve görünüşümü tamamen değiştirebiliyorum. Bana farklı bir kişilik veriyor
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