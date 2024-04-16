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Hamdi Restoran’dan bayrama özel açılış

HABER MERKEZİ
Hamdi Restoran’dan bayrama özel açılış
1960'LI yıllardan bu yana yöresel lezzetlerini koruyarak adım adım büyüyen Hamdi Restoran, şık dekorasyonuyla Çeşme'de çifte bayram yaşatıyor. Ege Bölgesi'ndeki ilk şubesini bayramın 1. günü Swissotel Resort & Spa'da açan Hamdi Restoran, Çeşme'ye eşsiz lezzetler ve özel tatlar getiriyor. Otel işletmeciliğindeki güçlü deneyimlerini Swissotel Resort & Spa Çeşme ile en üst noktaya taşıyacaklarını belirten Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek, ilk sezonları için heyecanlı olduklarını söyledi. Swissotel Resort & Spa Çeşme, bu sezona iddialı ve güzel bir giriş yaptıklarını, 50 yıldır koruduğu lezzetiyle 4. şubesini açan Hamdi Restoran ile doğrulamış oldu.
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