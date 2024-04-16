  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Kendi tasarımını sahneye taşıdı

Kendi tasarımını sahneye taşıdı

HABER MERKEZİ
Kendi tasarımını sahneye taşıdı
İSTANBUL Jolly Joker Vadi'de sahne alan Yıldız Tilbe yine tarzıyla konuşuldu. Kendi elleriyle boyayarak rengarenk bir tasarım ortaya çıkardığı ayakkabılarına uygun bir kıyafet seçen Yıldız Tilbe bir kez daha unutulmaz bir konser verdi. Yıldız Tilbe kendisini dinlemeye gelen Elif Buse Doğan'ı sahneye davet etti. Elif Buse Doğan, sözü ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait 'Su Olsam Sensiz Akamam' adlı şarkıyı kısa süre önce müzik severlerle buluşturmuştu. Tilbe, bu parçayı seslendiren Elif Buse Doğan'a övgüler yağdırdı. Duygulanan Doğan, Tilbe'ye teşekkür etti.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA