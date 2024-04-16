Kendi tasarımını sahneye taşıdı

İSTANBUL Jolly Joker Vadi'de sahne alan Yıldız Tilbe yine tarzıyla konuşuldu. Kendi elleriyle boyayarak rengarenk bir tasarım ortaya çıkardığı ayakkabılarına uygun bir kıyafet seçen Yıldız Tilbe bir kez daha unutulmaz bir konser verdi. Yıldız Tilbe kendisini dinlemeye gelen Elif Buse Doğan'ı sahneye davet etti. Elif Buse Doğan, sözü ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait 'Su Olsam Sensiz Akamam' adlı şarkıyı kısa süre önce müzik severlerle buluşturmuştu. Tilbe, bu parçayı seslendiren Elif Buse Doğan'a övgüler yağdırdı. Duygulanan Doğan, Tilbe'ye teşekkür etti.