Rahmi Koç’un Küba eğlencesi

Türkiye'nin en zengin isimlerinden birisi olan 93 yaşındaki Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bu kez doyasıyla eğlendiği anlarla gündeme geldi. 40 yıl önce babası Vehbi Koç'tan İdare Meclisi Başkanlığı'nı devralan Rahmi Koç'un, dünyada birçok coğrafyada savaşlar ve gerilimler devam ederken doyasıya eğlenmesi dikkat çekti.

MÜZİSYENLERDEN BİRİSİ

Katıldığı gecede Kübalı şarkıcıyla birlikte dans eden Rahmi Koç, şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. Rahmi Koç'un, bu videolarda marakas çaldığı da görüldü. Koç'un birlikte şarkı söylediği kadın şarkıcının ise Kübalı müzisyenlerden oluşan "Son de Küba" orkestrası üyesi olduğu ortaya çıktı.

Rahmi Koç'un İstanbul'da lüks bir restoranda düzenlenen Küba gecesine katıldığı öğrenildi. Koç, gecede şarkı da söyledi.