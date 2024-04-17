Babalığı reddetti ilişkide suskun

Son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemikle gündemde olan gazeteci Uğur Dündar, bu kez özel hayatı ile konuşuldu. Bir süre önce Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğu ortaya çıkan ve DNA testiyle de bunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nun bir röportajda sarf ettiği sözler şaşırttı. Nebioğlu röportajında, 'Ablamın babası da ünlü bir gazeteci' dedi. Bunun üzerine gözler, Akpınar'ın yakın dostu Dündar'a çevrildi. Hakkında babalık davası açıldığı ortaya çıkan Gazeteci Uğur Dündar iddialara, "Son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" şeklinde yanıt verdi.

"BENİM İÇİN KONU KAPANDI"

İddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, Haziran ayında görüleceği belirtilen hakkındaki babalık davası ile ilgili, "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama madem ki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır..." şeklinde açıklama yaptı. Öte yandan Dündar'ın açıklamasında kaçamak cevaplar verdiğini savunan vatandaşlar ise ilginç yorumlar yaparak tepki gösterdi.

VATANDAŞ TEPKİLİ

METİN Akpınar'dan sonra Uğur Dündar hakkındaki iddialar da sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcıların bazı tepkileri ise şöyle oldu: "Kaç tane kadından kaç tane çocuğun var Uğur Dündar?", "Ama sen bunu diyerek ilişkiyi kabul ettin. İlişki olmuş ama çocuk olmamış mı?",

"Şimdi efenim iki kız kardeş var biri Metin Akpınar'a babalık davası açtı ve kazandı, ikincisi Uğur Dündar'a babalık davası açacakmış. Görünen o ki bu iki 'aydın' insan aynı kadına... Verin oradan abilere iki süveter", "İlişkim olmadı demiyor adam, çocuğum olmuyor diyor. Kim bilir kaç kadınla yattı", "Kemalist olmak bunu gerektiriyor galiba", "Hepsinin gayrimeşru yollardan dünyaya getirdikleri çocuklar var"