Ödüllü kısa filmler izleyici ile buluşacak

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerine takdim edilecek. YTB'den yapılan açıklamaya göre, festivalin ödül töreni ile kapanış filmi gala gösterimi 21 Nisan'da Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye Bursları programı ile Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin katılımıyla 20-21 Nisan'da düzenlenecek festivalde, yapılacak değerlendirmelerin ardından hikaye anlatımı, belgesel, animasyon ve deneysel gibi alanlarda çeşitli kategorilerde ödüller verilecek. Festival kapsamında ayrıca Türkiye Burslusu öğrencilere yönelik master class programı ve paneller yapılacak.