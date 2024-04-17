Taze aşıklar davalık oldu

YILMAZ Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkında bomba bir iddia ortaya çıktı. Erdoğan'ın çiftlik evinde çektirilen fotoğraf ve videolar sosyal medyada paylaşılınca ilişki iddiaları doğrulanmıştı. Yılmaz Erdoğan'ın şubat ayında model Cansu Taşkın ile ilişki yaşadığına dair söylentiler ortaya atılmıştı. İki taraf, iddialar hakkında uzun süre açıklama yapmazken, bu sessizlik geçtiğimiz hafta Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerle bozulmuştu.

'KUMPAS' İDDİASI

İDDİAYA göre Cansu Taşkın ve Elif Vurgun, ağustos ayında misafir olarak Erdoğan'a ait çiftlik evine gitti. Burada 'anı olması' amacıyla Erdoğan ile bazı fotoğraflar çektiren ikili, sosyal medyaya servis edilen yakınlaşma görüntülerini ise Erdoğan'dan habersiz kaydetti. Kendi aralarında anlaşmaya varan kardeşlerden Vurgun telefonla konuşuyormuş gibi yaptığı esnada cep telefonu kamerası ile ortamı kaydetmeye başladı ve bu şekilde Erdoğan'dan habersiz olarak görüntüler kaydedilmiş oldu. Taşkın ve Vurgun, daha sonra birlikte çekilmiş fotoğraf ve videoları yayınladı. Görüntülerin yayılmasının akabinde Erdoğan'ın avukatlarına dava açmaları için talimat verdiği öğrenildi.