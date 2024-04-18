Babalık davalarında aranan anne bulundu

Gazeteci İsmail Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G, Isparta Barosu'na kayıtlı avukatı aracılığıyla Dündar'ın DNA sonucuna itiraz etti. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun açıklamalarıyla ismi gündeme gelen Dilara G, İsmail Uğur Dündar'a açtıkları babalık davası sürecinin halen devam ettiğini belirterek, "Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Annemi bulursak zaten her şey tüm yönleriyle aydınlanacak" dedi. Buna göre İsmail Uğur Dündar'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nda verdiği DNA örneğinin geçerli sayılmayacağı, itiraz nedeni ile tekrar İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği alınacağı ve son kararı İstanbul Adli Tıp 2. Üst Kurulu'nun karar vereceği öğrenildi.

DÜNDAR'A İTİRAZ

Gazeteci İsmail Uğur Dündar'ın sosyal medyasından açıkladığı Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan ve babalık davası negatif çıktığı iddiasına Dilara G.'nin itiraz ettiği ortaya çıktı. Uğur Dündar ardından, "Adli Tıp'tan gelen DNA raporu biyolojik baba olmadığımı kanıtladığını açıklamıştı. Ancak bu itirazın ardından edinilen bilgiye göre Dündar'ın yeniden DNA örneğinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan alınacağı, alınan DNA örneği ile yeniden karşılaştırma yapılacağı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. İhtiras Dairesi'nin nihai son kararı vereceği öğrenildi.

MÜGE ANLI'YA MESAJ

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun, "Ablamın babası da ünlü gazeteci" dediği ismin İsmail Uğur Dündar olduğu öne sürülmüş, Dündar'dan yalanlama gelmişti. İddiaların ardı arkası kesilmeyince İsmail Uğur Dündar, Müge Anlı'ya mesaj attı.

"DAVA SIRASI BİZE GELECEK"

İSMAİL Uğur Dündar sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Adli Tıp Kurumu çok geniş ve titiz bir DNA analiz raporu hazırladı ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde "UĞUR DÜNDAR'IN BİYOLOJİK BABA OLDUĞU İDDİASI REDDEDİLMİŞTİR" dedi. Her şeyi sabırla bir kenara kaydediyoruz. Nasılsa dava açma sırası bize de gelecek.

İBRAHİM TATLISES DETAYI

USTA oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, annesini aramak için Müge Anlı'ya çıktı. Birçok ünlü isimle birlikte olduğu iddia edilen Türkiye'nin merak ettiği kadın Suphiye Orancı'nın fotoğrafını, Müge Anlı yayınladı. Programa katılan Nebioğlu, annesinin hayatından bahsederken bu sefer de İbrahim Tatlıses'in adını verdi. Annesinin Tatlıses'le de aynı filmde rol aldığını söyledi.