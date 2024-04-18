D&R’da çocuk olmak 23 Nisan’ı anlamak

HER yıl kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kaldı. D&R, Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu önemli günün tüm detaylarını ve çocuklar için ne ifade ettiğini en iyi şekilde anlatan, birbirinden güzel kitap önerilerini ebeveynler ve öğretmenler için derledi. Ayrıca D&R'da 23 Nisan'a özel kitaplardan oyuncaklara kırtasiyeden çantalara sayısız bayram fırsatı sunuluyor. Bütün kitaplarda ikinci ürüne yüzde 50 indirimin yanı sıra seçili eğitim ve test kitaplarında yüzde 50'ye varan indirimlerle birlikte seçili ithal kitaplarda sabit fiyat kampanyası bulunuyor.