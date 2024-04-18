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Hatay kahvaltısı İzmir'e taşındı

HABER MERKEZİ
Hatay kahvaltısı İzmir’e taşındı
MEDENİYETLER beşiği Hatay'ın dillere destan kahvaltısı, Petek Pastanesi'nin Mavişehir ve Bayraklı şubelerinde İzmirlilerin hayatına lezzet katıyor. Gastronomik zenginliği nedeniyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 'Dünya Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da, 150 yılı aşan bir geleneğe sahip kahvaltı çeşitleri damak çatlatıyor. Binlerce yıllık medeniyetlerin kaynaştığı Hatay'da, ortak yaşama kültürünün bir sonucu filizlenen lezzetli yemekler arasında kahvaltı da önemli bir yer tutuyor.
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