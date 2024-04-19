Uraz Kaygılaroğlu: Özür dilerim

URAZ Kaygılaroğlu, sevgilisi Sayna Soleimanpour ile aşk dolu pozlarını paylaştı. Oyuncu, Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozların tepki çekmesi üzerine açıklama yaptı. Oyuncu, sosyal medyada gündem olan karelerle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece sanat diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum."