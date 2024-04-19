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Haberler Sarmaşık Zeynep Bastık ameliyat olacak

Zeynep Bastık ameliyat olacak

HABER MERKEZİ
Zeynep Bastık ameliyat olacak
ZEYNEP Bastık sosyal medya hesabı üzerinden ameliyat olacağını açıkladı. Bastık, kulak burun boğaz doktoruna göründüğünü ve bunun sonucunda burnundan operasyon geçirmesi gerektiğini öğrendiğini söyledi. Bastık paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kulak-burun-boğaz doktoruyla randevum vardı. Meğer ciddi bir deviasyonum varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş. Burnumun şekline de bir şey olmayacakmış, çok kısa sürecekmiş. Uyuyamadığım ve nefes alamadığım için taktığım bantların sebebi belli oldu böylelikle. Nefes alamamak berbat bir şey dostlar. Gidin görünün kamu spotu saati."
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