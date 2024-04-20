Geçmişimle gurur duyuyorum

Dilara Gülatan'ın babalık davası açmasının ardından sıkça gündeme gelen İsmail Uğur Dündar'dan ilginç bir açıklama daha geldi. O dönem çapkınlıklarını anlattığı arkadaşına böyle bir kadını hatırlayıp hatırlamadığını sorduğunu anlatan Dündar, "Dedim ki kardeşim hadi ben diyelim ki milyonda bir ihtimal -unutmam ya- beraberlik yaşadığım bir kadını unutmam da "Sen bu isimde bir kadını hatırlıyor musun?" dedim. "Asla ya" dedi. Çünkü biz çapkınlıklarımızı, her şeyimizi anlatırdık" ifadelerini kullandı.

"RAPOR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

82 yaşındaki sanatçı Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu, "Ablamın babası da ünlü bir gazeteci" diyerek gündeme bomba gibi düşen iddia bırakmıştı. Nebioğlu, o ismin İsmail Uğur Dündar olduğunu öne sürdü. Dündar, iddiayı Adli Tıp Kurumu raporuyla yalanladı ancak Duygu Nebioğlu, raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Dündar hakkında açılan ve Haziran ayında görülecek babalık davasını doğrularken, Nebioğlu'nun ablası olan Dilara Gülatan'ın kızı olduğunu iddialarını ise kesin bir dille reddetti. Bir televizyon kanalında konuşan Dündar, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Dündar: "Araştırma yaptım, önce bu hanımefenin fotoğrafını buldum, baktım bana hiçbir şey söylemiyor. 85 ve 86 yıllarında yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen samimi arkadaşıma sordum, dedim ki 'kardeşim hadi ben diyelim ki milyonda bir ihtimal unuttum, -beraberlik yaşadığım bir kadını unutmamda- Sen bu isimde bir kadını hatırlıyor musun?' dedim. 'Asla' dedi. Çünkü biz çapkınlıklarımızı, her şeyimizi anlatırdık. Ben de bekar adamım, normal sağlıklı cinsel bir yaşamım var. Bunun konuşulacak başka bir tarafı yok" diye konuştu.

"MIŞIL MIŞIL UYUYORUM"

İsmail Uğur Dündar yaşananların ardından sosyal medya hesabında şu açıklamaları kaydetti: "55 yıldır halkın gerçekleri öğreme hakkına hizmet ediyorum. Aleyhimde tek bir belge, görüntü, ses kaydı çıkaramadılar. Yapabildikleri sadece yalan ve iftira atmak. Onların da tümü ellerinde patladı! Mazimle gurur duyuyor, duvarlara yatak resmi çizerek karşısında mışıl mışıl uyuyorum. Kudurun alçaklar!"

"KADINI TANIMIYORUM"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayında adı geçen isimlerden biri de Ümit Besen olmasının ardından gözler Besen'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. Besen, bahsi geçen kadını tanımadığını, olaylarla uzaktan yakından bir ilişiğinin olmadığını ifade ederken böyle bir olayda adının geçmesinin bile kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

'YEŞİM ANNE' DETAYI

Yayına bağlanan bir izleyici ise Suphiye Orancı ile cezaevinde tanıştığını anlattı. İzleyici Duygu Nebioğlu'na, "İkizlerinin olduğunu babasının ise Metin Akpınar olduğunu bahsetmişti. İki çocuğunun daha varlığından bahseden Orancı, çocuklardan birinin Yeşilçam artistinden olduğunu söylemişti. Tarlabaşı'nda Yeşim anne diye birinden bahsediyordu, futbolcuları ayarlıyormuş. Annen her şeyi isteyerek yapıyordu" dedi.