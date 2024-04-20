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Haberler Sarmaşık Görmediği annesine Esra Erol kavuşturdu

Görmediği annesine Esra Erol kavuşturdu

HABER MERKEZİ
Görmediği annesine Esra Erol kavuşturdu
17 günlük bebekken Antalya'da Hüseyin Dere aracılığıyla evlatlık verilen 26 yaşındaki Uğur, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Uğur hikayesini anlattı, Türkiye gözyaşlarına boğuldu. Esra Erol, Uğur'u geçmişine kavuşturdu. Uğur'un 'öldü' denilen annesinin aslında teyzesi olduğu ortaya çıktı. "Hiç değilse annemin mezarını göreyim" diyen Uğur'un annesi ise hayattaydı. Esra Erol, annesini ölen teyzesi zanneden Uğur'u gerçek annesi Banu'ya kavuşturdu. Stüdyoda mutluluk gözyaşları sel oldu.
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