DENEYİMLİ manken Gizem Özdilli, İstanbul'daki Konica Minolta İstanbul Avrasya Teknoloji Merkezi'nin açılışında sunuculuk yaptı. Şirketin Türkiye Genel Müdürü Mustafa Yılmaz ve İş Çözümleri Avrupa Başkanı Suhara Kiyotaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa Japonya'nın geleneksel kıyafeti olan kimono ile katılan Gizem Özdilli tüm davetlilerin ilgi odağı oldu. Etkinlikte basın mensuplarına konuşan Özdilli "Artık benim adım Sakura Gizem-San. Bu kıyafeti giyince Japonya'da yaşamak istedim. Onların kültürüne hayranım. İlk fırsatta Japonya'ya gitmek istiyorum" dedi.