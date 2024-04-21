  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık “Adım Sakura Gizem-San”

“Adım Sakura Gizem-San”

HABER MERKEZİ
“Adım Sakura Gizem-San”
DENEYİMLİ manken Gizem Özdilli, İstanbul'daki Konica Minolta İstanbul Avrasya Teknoloji Merkezi'nin açılışında sunuculuk yaptı. Şirketin Türkiye Genel Müdürü Mustafa Yılmaz ve İş Çözümleri Avrupa Başkanı Suhara Kiyotaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa Japonya'nın geleneksel kıyafeti olan kimono ile katılan Gizem Özdilli tüm davetlilerin ilgi odağı oldu. Etkinlikte basın mensuplarına konuşan Özdilli "Artık benim adım Sakura Gizem-San. Bu kıyafeti giyince Japonya'da yaşamak istedim. Onların kültürüne hayranım. İlk fırsatta Japonya'ya gitmek istiyorum" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA