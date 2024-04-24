Türkiye Suphiye Orancı’yı konuşuyor: Metin Akpınar’la karşılıklı sahne

Türkiye'nin konuştuğu isim Suphiye Orancı, bir süredir gündemden düşmüyor. Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'ya çıkmıştı. Yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğunu söyleyerek adından söz ettiren ve iddialarıyla ağızları açık bırakan Duygu Nebioğlu Almanya'da yaşayan annesi Suphiye Orancı'yı Müge Anlı aracılığıyla buldu. İbrahim Tatlıses'in filminde figüranlık yapan Orancı'nın, Metin Akpınar'ın filminde de oynadığı ortaya çıktı. 1983 yılında çekilen Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın başrolünde olduğu Dönme Dolap filminde yer alan Orancı'nın kısa süre modellik yaptığı da öğrenildi. Öte yandan ünlü oyuncu Nilgün Belgin de gündemden düşmeyen Orancı ile ilgili, "Bir hata 4 kez yapılmaz" diyerek sert bir çıkışta bulundu.