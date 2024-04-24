Ünlülerin 23 Nisan neşesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'ncü yılı neşeyle kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Neşeyle kutlanan 23 Nisan, ülkenin her yerinde keyifli görüntüler ortaya çıkardı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan ünlüler çocuklarıyla vakit geçirdi. Esra Erol'dan Türkan Şoray'a, Petek Dinçöz'den Emre Altuğ'a birçok ünlü isim sosyal medya hesabında yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getirdi. Kimi kutlamaları paylaşırken kimi de çocuklarının fotoğraflarını yayınladı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR: Esra Erol : ÜNLÜ sunucu Esra Erol, oğlunun fotoğrafını paylaşarak 23 Nisan'ı kutladı.

Petek Dinçöz:

Emre Altuğ: Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ oğluyla fotoğrafını "23 Nisan kutlayabileceğimiz bir evlat kaldı elimizde. Diğeriyle artık 19 Mayıs kutluyoruz" notuyla paylaştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy: Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy 23 Nisan'ı, çocukların videosunu çekerek kutladı.

TÜRKAN ŞORAY: "Ülkemizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, 23 Nisan 1920'de kurdu ve bugünü geleceğimiz olan, çocuklara armağan etti. Her zaman Atatürk'ün ışığında..."

SİNEM KOBAL: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

HÜLYA KOÇYİĞİT: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ata'mızın, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklar, gününüz neşe dolsun, Hepinize sevgiyle sarılıyorum."