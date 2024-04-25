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İlber Ortaylı korkuttu

HABER MERKEZİ
İlber Ortaylı korkuttu
Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmirİstanbul seferinde kalkıştan önce tansiyon problemi yaşadı. Yolcu uçağı, kalkış için hazırlandıktan sonra 21.45 sıralarında kapıdan ayrıldı. Ancak, kalkıştan önce İlber Ortaylı'nın rahatsızlanmasıyla birlikte pilot, kalkışı iptal edip kapıya dönme kararı aldı. Kabin ekibi hızla müdahale etti ve doktor tarafından yapılan ilk değerlendirmede Ortaylı'nın tansiyon problemi nedeniyle rahatsızlandığı belirlendi. Yapılan son kontrollerde herhangi bir uçuş engelinin olmadığı tespit edilince uçak kaptan pilot tarafından kalkışa geçti.
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