Özdilek İzmir’de 23 Nisan sevinci

Özdilek İzmir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel birçok etkinliği hayata geçirdi. Etkinliklere katılan herkes coşku dolu bir bayram yaşadı. 23 Nisan temalı Kumaş Kalemlik Boyama Atölyesi'nde minikler, kendi kalemliklerini diledikleri gibi boyadı. Ardından da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. 23 Nisan coşkusunu Özdilek'te yaşayan minikler, Bubble Show gösterisiyle de baloncukların sihirli dünyasına konuk oldu ve doyasıya eğlendi.