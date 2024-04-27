Neslihan Atagül Amerika’da kapak oldu

TÜRKİYE'DE olduğu kadar dünyanın da birçok ülkesinden geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, geçtiğimiz ay Miami'ye gittiği sırada Amerika'nın önemli dergilerinden 'Hola' için bir çekim gerçekleştirdi. İkinci kez dergiye kapak olan Doğulu hakkında, 'Latin Amerika'yı fetheden Türk yapımlarının baş kahramanı' yorumu yapıldı. Miami caddelerinde gerçekleşen çekimin röportajında güzel aktris, 8 yaşındayken nasıl oyuncu olmaya karar verip bu yolda nasıl ilerlediğinden gelecek planlarına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.