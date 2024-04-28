10 bini aşkın kasetle nostalji keyfi yaşıyor

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde 20 yıldır biriktirdiği 10 binden fazla kaseti olan 36 yaşındaki Burak Mısırlı, teybinden yükselen türkü ve şarkılarla nostalji keyfi yapıyor. İzmir Diş Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve eski zaman müziklerine merakıyla tanınan Mısırlı, ilk kasetini 16 yaşındayken satın alıyor. Zaman içerisinde dinlediği kasetleri hobi olarak biriktirmeye başlayan Mısırlı'nın koleksiyonunda, 70'li yıllardan bugüne Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Anadolu Rock, özgün müzik ve arabesk sanatçıların yanı sıra yerel sanatçıların kasetleri bulunuyor. Kaset dışında CD ve plaklara da merakı olan Mısırlı, koleksiyonuna çeşitli nostaljik ürünleri eklemeyi sürdürüyor. Mısırlı, kasetin dipsiz bir kuyu olduğunu vurgulayarak, Şimdilik işin sonu yok gibi. Bırakacağım diyorum ancak bırakamıyorum, resmen bağımlılık olmuş" diyor.