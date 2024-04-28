EN’in yeni yüzü ile ‘Bahara Merhaba’

YAPILAN restorasyon çalışmalarının ardından resmi açılış öncesi eksikleri görmek için sessiz sedasız kapılarını açan EN Hotel'de "Bahara Merhaba" partisi gerçekleştirildi. Genel Müdür Fulya Oğuz, Pazarlama Müdürü Işılay Üçer ve diğer birim müdürlerinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, işbirliği içinde olunan turizm ve seyahat firma yetkililerinden oluşan bir davetli grubu katıldı. EN Hotel mutfağında hazırlanan birbirbirinden leziz ürünlerin tadına bakan konuklar, oteli gezmeyi de ihmal etmedi. Tasarımıyla beğeni toplayan otelin deneyimli ekibi, konukların keyifli zaman geçirmesi için yoğun çaba harcarken, Grup Polet ise geceye özel repertuvarıyla eğlenceli dakikalara imza attı