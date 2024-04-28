Esra Erol’dan çağrı: ‘Kurtar’ deyin yeter

14 yaşındaki B.İ.'nin annesi Songül "Cuma Gezer kızımı kaçırdı" diyerek, Esra Erol'dan yardım istedi. "Kız çocuklarının yeri okul sıralarıdır" diyen Esra Erol okula gitmesi gereken yaşta çalıştırılan, çocuk işçi yapılan ardından başlık parası için satılan B.İ'nin ve onu kaçıran Cuma Gezer'in peşine düştü. Esra Erol'un bulduğu, B.İ.'nin babasının imzasının olduğu belge ve 100 bin liralık başlık parası dekontu Türkiye'yi şoke etti. Esra Erol, başlık parasının resmi kanıtını ve "çocuk gelin" belgelerini ortaya çıkardı. Esra Erol programda özellikle kız çocuklarına seslendi ve "Ben elimi size uzattım. Yalnız değilsiniz. 'Abla beni kurtar' deyin yeter" diyerek Türkiye'nin kanayan yarasının altını çizdi.