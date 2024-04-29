5 yıldızlı karnaval

ANNE ve babaların ilgiyle takip ettiği ve merakla beklenen geleneksel Swissotel Çocuk Karnavalı, 10. kez minik misafirleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 4 Mayıs Cumartesi günü kapılarını açacak olan organizasyon, bu yıl da yüzlerce çocuğa eğlence dolu saatler yaşatmayı amaçlıyor. Otelin bahçesinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında düzenlenecek olan karnaval kapsamında Topik'in Maceraları kukla oyunu, Bay Maki pandomim çocuk tiyatrosu, Karlar Ülkesi tiyatrosu, illüzyonist Enver Ertaş'ın sunumları, bilim gösterisi, bubble show ve jonglör gösterisinin yanı sıra pek çok aktivite, oyun ve yarışmalar da miniklerin beğenisine sunulacak. Dovido'nun ana sponsorluğunda, Swissotel Büyük Efes ve Mandal Ajans tarafından düzenlenen organizasyona katılan çocuklar, tüm gün boyunca dolu dolu eğlence ve mutluluğu yaşarken, etkinliğin geliri ise bu sene de Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı'na bağışlanacak.