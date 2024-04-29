Sosyal medyayı kullanmayacağım

Katıldıkları moda programıyla adlarını duyurmayı başaran ve programın üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu ilgiyi bir an olsun kaybetmemiş Candan kardeşleri duymayan kalmadı. Suç örgütü üyeliği gibi suçlamalarla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Bahar ve Nihal Candan, bu süreçte gerek geçmişe dönük paylaşımlarıyla, gerekse okudukları Hukuk bölümüyle dikkat çekmişti. Polat ailesi ile başlayan davalar sürecine bir anda dahil olan ikili zaten yaşadıkları ultra lüks hayat ve bunu göze sokmalarıyla şüphe uyandırıyordu. Mahkeme süreci devam eden kardeşlerden Nihal Candan'ın geçtiğimiz gün yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar dolayısıyla 37 kiloya düştüğü ve anoreksiya teşhisiyle tahliye kararı alındığı ortaya çıkmıştı.

PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL

Kızların annesi Umut Candan ise bu süreçte, sırf Bahar ve Nihal'i mutlu edebilmek için onlara kıyafetler aldığı ve borca girdiğini söylemişti. 5 buçuk ay önce tutuklanan kızı Nihal'in tahliyesinin ardından kameralara konuşan Umut Candan "Ailecek çok mutluyuz çünkü Nihal'ime kavuştuk" ifadelerini kullandı. Kızının sağlık durumu hakkında konuşan Candan "Çok kötüydü, ilkokul öğrencisi kadar kilosu var" dedi. Psikolojik durumunun iyi olmadığını belirten anne, kızının geceleri "Bahar" diye sayıkladığını da ekledi. Kızını moral olsun diye kuaföre götürdüğünü söyleyen Umut Candan, Nihal'in "Her şey sosyal medya yüzünden oldu bir daha sosyal medya kullanmayacağım" sözlerini aktardı.